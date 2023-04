Coronavirus : ce que l'on sait des "variants d'intérêt" BA.4 et BA.5

L'épidémie de coronavirus recule en France. Dimanche 1er mai, 36.726 cas positifs ont été recensés, contre 58.953 une semaine plus tôt. Le sous-variant BA.2 d'Omicron, qui représente plus de 99% des cas criblés, circule de moins en moins malgré sa grande transmissibilité.

Toutefois, les autorités sanitaires continuent de surveiller de près l'évolution du virus, et en particulier deux nouveaux sous-variants : BA.4 et BA.5. Découverts en Afrique du Sud en janvier et février derniers, ces sous-lignages d'Omicron - lui aussi découvert par les autorités sud-africaines - sont désormais majoritaires dans le pays. "Ils y représentent 70% des souches séquencées", a annoncé l'épidémiologiste Antoine Flahault le 29 avril à La Dépêche. Le 26 avril, un cas de BA.4 et deux cas de BA.5 avaient été détectés en France, indique Santé Publique France (SPF) dans son point épidémiologique hebdomadaire du 28 avril.

Des mutations préoccupantes

Ces sous-variants sont tous les deux très proches de BA.2 mais comportent plusieurs mutations. La plus préoccupante serait la L452R, portée par BA.4 et BA.5, "décrite comme un des facteurs associés à la transmissibilité de Delta", indique SPF.

C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) les a classés dans la catégorie de "variants d'intérêt" tandis qu'ils "font l'objet d'une surveillance renforcée sur la base de leur profil génétique" de la part de SPF. Mais le fait que l'Afrique du Sud soit touchée par une cinquième vague de contaminations à cause de ces variants n'influence pas la vigilance des autorités françaises, même si, par le passé, des vagues ont frappé l'Europe quelques semaines après l'Afrique du Sud. "Ils ne sont pas associés à une situation épidémiologique ou clinique préoccupante en Afrique du Sud", rassure l'autorité sanitaire française.

Pour l'instant, aucune transmission n'a été enregistrée en Europe, repoussant de plusieurs semaines une éventuelle propagation. Concernant les trois cas détectés en France, ils "n'ont révélé aucun élément inquiétant en termes de symptomatologie et de présentation clinique".

