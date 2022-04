Coronavirus : seulement 1 patient hospitalisé sur 4 est aujourd'hui complètement remis un an après

Il n'y a qu'un patient sur quatre qui n'a aujourd'hui plus aucun symptôme. Selon une étude publiée par The Lancet Respiratory Medicine le rétablissement complet après une hospitalisation due à une infection au coronavirus serait plutôt rare. Ainsi, trois personnes sur quatre ressentent encore aujourd'hui des symptômes un an après l'hospitalisation.

Les symptômes cités sont la fatigue, les douleurs musculaires, le ralentissement physique, le manque de sommeil et l’essoufflement. L'étude britannique présentée au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses à Lisbonne précise qu’être une femme ou être obèse accroît le risque de conserver des problèmes de santé.

Une mise sous ventilation à l’hôpital peut aussi être associée à une probabilité plus élevée de ressentir encore des symptômes un an après l'hospitalisation.

Les chercheurs ont notamment prélevé des échantillons de sang des participants lors de la visite de cinq mois pour analyser la présence de diverses protéines inflammatoires. Quelque 2.320 patients ont été examinés 5 mois après leur sortie et 33% d’entre eux l’ont été un an après.