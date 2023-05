Ce matin, intéressons-nous à notre condition physique. On peut l’évaluer soi-même assez facilement grâce à des tests simples, sans aucun appareil sophistiqué, avec juste un chronomètre et un mètre-ruban. Selon des chercheurs américains, il y a d’autres paramètres plus utiles que le poids pour évaluer sa condition physique.



Déjà, on peut avoir une idée de sa santé cardiaque avec le test de l’escalier. Le nombre d’étages parcourus d’un bon pas sans s’arrêter est un bon indicateur de sa forme. Si on s’arrête à moins de deux étages, il faut consulter car cela peut venir d’un problème cardio-respiratoire ou révéler une sédentarité trop importante. En revanche, à partir de quatre étages, on a une bonne condition physique.



Et plus on réussit à aller vite, plus on a un cœur en forme. Selon une étude de la Société européenne de cardiologie, monter quatre étages, soit environ soixante marches, en moins d’une minute est le signe d’une bonne santé du cœur. En revanche, si on a besoin de plus d’une minute trente, sa forme n’est pas optimale, selon les chercheurs.

Se lever et s'asseoir d'une chaise, faire des pompes

On peut aussi évaluer sa force musculaire. Le test assis-debout permet de voir si on a une bonne endurance au niveau des jambes et un bon équilibre. On mesure le nombre de fois où on peut se lever et s’asseoir sur une chaise en 30 secondes.

C’est simple : on s’assoit sur une chaise, les pieds au sol, les bras croisés. On règle son chronomètre et on se lève sans s’aider de ses bras pour se soutenir puis on s’assoit immédiatement. Et on recommence.

Par exemple, si on a la cinquantaine, on peut viser entre 15 et 21 relevés si on est un homme, et entre 12 à 20 relevés si on est une femme. A la soixantaine, on peut viser entre 12 et 18 relevés de chaise si on est un homme et entre 10 et 16 relevés si on est une femme.



Et pour le haut du corps, on peut faire des pompes. Si on n’est pas un habitué de cet exercice, on peut les effectuer sur les genoux. Le test consiste à faire autant de pompes que possible jusqu’à ce qu’on ait besoin de s’arrêter pour se reposer.

Par exemple, à 25 ans, réussir à faire 28 pompes si on est un homme et 20 pompes si on est une femme est un bon score. À 45 ans, faire 16 pompes si on est un homme et 14 si on est une femme est un bon résultat. Après 55 ans, faire 10 à 12 pompes si on est un homme et 10 pompes si on est une femme est satisfaisant.

Il est important de tester sa souplesse

Après avoir testé son cœur, sa force musculaire, il est aussi possible de tester sa souplesse. C’est essentiel pour garder une bonne mobilité. Par exemple, pour évaluer la souplesse des épaules qui est importante dans la vie quotidienne, on peut essayer de venir toucher ou attraper ses mains derrière le dos. On passe une main par-dessus l’épaule et l’autre par-dessous. Si les mains se touchent, c’est bien. On se teste de chaque côté.

Enfin, les chercheurs conseillent de mesurer son tour de taille car la graisse abdominale est plus dangereuse que celle du reste du corps. En excès, elle augmente les risques de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires.

Les études montrent qu’un tour de taille inférieur à la moitié de sa taille est un bon indicateur de santé. Par exemple, un homme d’1,75 m avec un tour de taille de 85 cm a des mensurations saines.

