Comment le papier toilette est-il fabriqué ? Mac Lesggy vous explique tout

Les Français consomment environ une centaine de rouleaux de papier toilette par an, soit 6 kg de papier par personne. Il s'agit d'un produit important de leur quotidien sur lequel on ne sait presque rien. Le papier lui-même, si on remonte, est parfois recyclé, mais il est majoritairement composé de bois. Comment passe-t-on du bois dur au papier doux ?

Les parois des cellules du bois sont faites de deux grands constituants : la cellulose et la lignine. La lignine, c'est la molécule qui colle entre elles les cellules végétales, et donne au bois sa rigidité. Après avoir coupé le bois, les industriels qui fabriquent la pâte à papier vont le déchiqueter en copeaux, et ils vont cuire ces copeaux dans une solution acide. Ce qui va détruire la lignine, mais pas la cellulose. Ils récupèrent donc une soupe de fibres de cellulose, qu’ils vont presser, puis sécher, pour obtenir de grosses feuilles de pâte à papier.



Comment transformer le bois en papier ?

La cellulose est une fibre extraordinaire : elle est souple, elle se colle à ses voisines en l’absence d’eau, et quand on l’humidifie elle se décolle. Le papier toilette ne bouche pas vos canalisations, après usage grâce à cette caractéristique. Normalement, cette pâte à papier est brune ou écrue, à cause des autres constituants du bois. Mais le papier est blanchi par habitude, un processus qui est polluant.

De plus en plus, nos fournisseurs de pâte à papier sont situés en Amérique du Sud, comme au Brésil. La pâte à papier arrive en France, on la dissout à nouveau, on refait de la soupe de cellulose, on la presse entre deux gros rouleaux pour obtenir la bonne épaisseur, rouleaux que l’on va découper en longues bandes pour en faire du papier toilette. On vérifie qu’il est à la fois résistant, pour ne pas craquer, et doux pour ne pas nous irriter.

Pour y arriver, les fabricants mélangent dans leur soupe deux types de pâte à papier : celle fabriquée à partir de bois feuillus comme l’eucalyptus, qui ont des courtes fibres, et celle faite à partir de résineux comme l’épicéa ou le pin, qui ont des longues fibres. Les longues fibres apportent la résistance, les courtes fibres contribuent à la douceur.



Est-il écologique ?

En France, le papier est constitué de beaucoup fibres courtes, pour qu'il soit très doux. Mais les Allemands, par exemple, préfèrent le papier qui gratte. Les fabricants mettent plus de fibres longues de résineux, et moins de fibres courtes de feuillus. Ces arbres finissent dans les toilettes, ce qui n'est pas très écologique.

Le papier toilette à base de papier recyclé l’est davantage, mais il est plus cher. Les toilettes à la japonaise avec un jet d’eau qui permettent de se passer de papier le sont encore plus. Préférez le papier toilette simple épaisseur, quitte à mettre plusieurs couches, au papier toilette double ou triple épaisseur. L’expérience tend à montrer que c’est la solution la plus économe en papier.