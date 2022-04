Pourquoi le prix du papier toilette pourrait augmenter dans les prochains mois

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas rassurer les ménages des Français. Après la récente hausse significative du prix du gasoil et de l'électricité, un nouveau produit du quotidien devrait voir son prix flamber dans les prochains mois.



Sur le plateau de BFMTV, Michel Edouard Leclerc, le président du Comité stratégique des centres Leclerc a en effet annoncé que le prix du papier toilette devrait "augmenter considérablement." La faute notamment à la hausse du prix des matières premières qui servent à la conception du rouleau de papier. Dans son JT daté du 31 mars, TF1 avait ainsi visité l'usine d'un fabricant de papier toilette qui expliquait que la pâte à papier avait augmenté de près de 40%.

Autre raison, les frais de fonctionnement de la machine qui sert à sécher le papier. "Avec l'augmentation des coûts, on a multiplié l'électricité par deux, le gaz par quatre", explique sur TF1, Emmanuel Coulon le directeur général de Papeco. "On était sur un montant d'un million d'euros par an, là, on est sur trois millions d'euros", dit-il.