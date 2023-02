Comment entretenir votre souplesse deux à trois fois par semaine

Quand on parle de souplesse, on pense aux gymnastes ou aux danseurs. Mais c’est quoi au juste la souplesse ? La souplesse, ce n’est pas simplement la capacité de toucher ses orteils lorsqu’on se penche en avant ou de faire le grand écart, c’est bouger avec facilité, se sentir libre dans ses mouvements. Plus précisément, la souplesse désigne cette qualité physique permettant d’accomplir des mouvements avec la plus grande amplitude.

On est moins souple avec l’âge car les tissus autour des articulations perdent du collagène qu’on produit moins en vieillissant. Le cartilage devient plus mince et moins flexible et les ligaments plus durs, ce qui altère la souplesse. Mais on perd surtout sa souplesse parce qu’on ne l’entretient pas assez.

Les femmes sont, en général, plus souples que les hommes. L’explication est hormonale. Les œstrogènes et la progestérone rendent les tissus, en particulier les ligaments, plus élastiques, notamment à certaines périodes du cycle et pendant la grossesse. Mais il y a aussi des prédispositions génétiques. On n’a pas tous le même capital souplesse. Mais ne désespérez pas si vous vous sentez raide comme un piquet, tout le monde peut améliorer sa souplesse, quel que soit son point de départ.

En l’espace d’un ou deux mois, on peut récupérer 20 à 30% d’amplitude

Etre souple, ça facilite les mouvements, ça permet de bouger plus facilement, de réaliser au quotidien plein de gestes sans être gêné, comme remonter la fermeture éclair de sa robe grâce à la souplesse de son épaule, s’asseoir en tailleur, grâce à la souplesse de ses hanches et de son bassin ou encore se baisser facilement pour ramasser quelque chose grâce à la souplesse de son dos et de l’arrière de ses jambes.

Un corps plus souple, c’est aussi un corps qui souffre moins. Quand on est raide, cela pousse à compenser. Par exemple, beaucoup de personnes ont mal au dos parce qu’elles ont les ischio-jambiers, les muscles situés à l’arrière de la cuisse, trop raides. Cela limite la flexion de la hanche et c’est la colonne vertébrale, au niveau des lombaires, qui compense.

Donc avoir une bonne souplesse, c’est pouvoir réaliser des mouvements sans douleurs. Et cela permet aussi d’avoir moins de tensions musculaires.

Pour entretenir ou développer sa souplesse, on peut faire ce qu’on appelle du stretching, du mot anglais qui veut dire étirement. En l’espace d’un ou deux mois, on peut récupérer 20 à 30% d’amplitude à condition d’être régulier. L’idéal, c’est de faire des étirements deux à trois fois par semaine.

Marine Olivari, professeure de danse que j’ai interviewée, insiste sur le fait que les étirements ne doivent pas être douloureux. Ca peut tirer, mais ça ne doit pas faire mal. On y va doucement, sans à-coups et sans retenir sa respiration.

Une routine de seulement quelques minutes suffit

Par exemple, pour détendre la nuque, souvent raide en raison de mauvaises positions devant l’écran ou au volant, elle conseille cet exercice : debout, les bras le long du corps, le dos bien droit, on penche la tête vers le sol, on maintient quelques secondes, puis on revient et on regarde vers le plafond. On revient, et on tourne la tête à droite, puis à gauche. Après, on peut faire des rotations avec sa tête : 3 cercles lents dans un sens, puis 3 dans l’autre.



Une routine de seulement quelques minutes suffit pour faire travailler les principales articulations. On peut la faire à n’importe quel moment, le matin pour commencer la journée du bon pied, en soirée pour relâcher les tensions musculaires accumulées dans la journée.

Des activités, comme le yoga, le tai-chi, la danse, la barre au sol permettent également d’améliorer sa souplesse de façon globale.

