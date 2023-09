Coca-Cola partenaire des JO 2024, un très mauvais signal

Amélie Oudéa-Castéra a vanté l’engagement du groupe américain Coca-Cola, "partenaire mondial du CIO depuis près de 100 ans" dans l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ce sponsor et ce soutien ne passent pas.



Non, c’est absolument scandaleux. Coca Cola partenaire des Jeux olympiques et paralympiques. C’est un peu comme si Marlboro sponsorisait la recherche dans le cancer du poumon ou Ricard pour les alcooliques anonymes. On envoie un très mauvais message à la population en général en normalisant, en banalisant, cette boisson qui est dangereuse pour la santé.



On va rapidement balayer cet argument, car oui, le Coca c’est sucré. 10g pour 100ml. Alors, dit comme ça, ça ne vous parle pas, mais si je vous dis que dans cette bouteille de 500ml que vous allez boire tout seul, il y a 50 grammes de sucre soit près de 9 morceaux de sucre, tout de suite vous comprenez qu’il y a un problème. Vous avez donc autant de sucre une bouteille de ce type que dans 5 pommes, 1 kg de myrtille ou 1kg de fraise.

On aura pourtant du mal à manger ces 5 pommes ou ce kilo fr fraises. Alors qu’il semble assez facile de boire un coca de 500ml.

Une boisson chimique

Le Coca, c’est de la chimie. C’est un produit ultra-transformé et regardez bien sur l’emballage, on vous recommande de boire bien frais. Le froid va anesthésier les papilles gustatives et vous n’allez pas sentir le sucre. Lorsque vous buvez le Coca chaud, votre organisme comprend que c’est beaucoup trop sucré. je vous mets au défi de boire un Coca chaud, c'est tout simplement écœurant.



Au-delà du sucre, il contient un colorant qui donne la couleur du Coca qu’on appelle le E150d pour Caramel au sulfite d’ammonium. Rien que le nom vous avez compris que c’est toxique. Lorsqu’on fabrique ce colorant, il peut se former une substance qu’on appelle le 4-MI pour 4 METHYL-LI-MI-DAZOLE, substance classée comme « peut être cancérigène pour l’homme par le Centre international de recherche contre le cancer ».



On y trouve aussi de l’acide phosphorique pour ralentir l’oxydation des aliments. Dans le phosphate vous avez du phosphore. Sauf que nos apports en phosphore seraient 2 à 3 fois supérieur à nos besoins selon l’agence de sécurité sanitaire. Et cet excès de phosphore favorise les maladies cardiovasculaires, perturbe la minéralisation de l’os ou encore être dangereux pour les reins.

Le Coca zéro n’est pas mieux

Le Coca zéro n’est pas mieux. C’est même catastrophique. Vous avez de l’aspartame et de l’acésulfame K qui sont des faux sucres qui perturbent le microbiote, augmentent le risque de devenir diabétique et ne permettent pas de perdre du poids. Je rappelle aussi que des chercheurs de l’INSERM ont montré que la consommation de ces édulcorants étaient associés à un risque accru de cancer, tout type confondu.

On devrait donc en boire le moins possible. Car on habitue nos papilles au sucre en permanence et cela entraine une véritable addiction. Il faudrait aussi interdire certains packagings avec cette étiquette absolument scandaleuse « format familial ». Non, le Coca c’est pas pour les enfants, pas pour la famille, c’est au mieux pour déboucher les toilettes. Manger, bouger et jetez votre Coca à la poubelle pour votre santé et celle de vos enfants.