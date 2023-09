ÉDITO - IVG : le coup de gueule d'Alba Ventura contre les propos du pape François

En France, on vient d'atteindre le plus haut niveau d'IVG depuis 30 ans, avec 234.000 avortements en 2022. On ne réussit pas à faire baisser le nombre d'IVG et surtout chez les femmes entre 20 et 29 ans. On constate que les IVG médicamenteuses augmentent davantage que les interruptions pratiquées à l'hôpital. Sans doute cela signifie qu'on informe mal, que la prévention ne se fait pas, qu'on manque de professionnels. L'accès à l'avortement n'est pas simple et c'est pour cela qu'il faut aussi en parler avec ses enfants, avec les filles, mais aussi avec les garçons.

La pièce de théâtre Interruption se joue en ce moment à Paris au Théâtre Antoine. Elle fait appel à plusieurs témoignages et montre que l'avortement, c'est tout à la fois : l'intimité, la liberté, la douleur... Lors de son discours à Marseille, le pape François a déploré ces enfants à naître, rejetés au nom d'un faux droit au progrès, dit-il, qui est au contraire une régression de l'individu.

On pourrait parler de l'Afrique, de l'Italie, des États-Unis, où on tente de remettre en cause l'avortement. Mais aussi de ces femmes ukrainiennes, réfugiées en Pologne, qui ont été violées par des soldats russes ou par des criminels qui leur ont fait croire qu'ils leur offraient un abri. Là-bas, en Pologne, au nom de la régression de l'individu, comme dit le pape, on fait tout pour les empêcher d'avorter alors qu'elles ont été victimes d'un crime odieux.

