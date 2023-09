Ils rénovent leurs maisons en ruine et cartonnent sur TikTok

Vous n'êtes pas bricoleur ? Eux non plus, pourtant ils se sont lancés un grand défi : acheter trois maisons en ruine dans un village d'Auvergne, au prix de 54.000 euros et les rénover ! Deux amis, Pierre et Philippe, ont démarré leur aventure en 2021 après avoir eu l'idée pendant le confinement. Une aventure qu'ils font suivre au jour le jour sur TikTok à près de deux millions d'abonnés. Une tâche qui n'est pas simple, ils doivent tout reprendre à zéro : "Les maisons étaient dans un état calamiteux. Pas de toilettes, pas de douche, elles n'étaient plus entretenues depuis plusieurs dizaines d'années", nous explique Pierre Charles.

Depuis deux ans, les amis y consacrent tout leur temps libre pour rénover d'abord une maison principale. Ils ont déjà déboursé 60.000 euros pour les travaux, financés en majeure partie par leurs économies puis avec quelques partenariats avec des marques de bricolage. Un travail en vain puisqu'ils projettent des travaux jusqu'en 2030 ! Toutefois, la première maison devrait être terminée d'ici l'été prochain. Logement qu'ils ont déjà investi malgré le chantier en cours : "On vivait au début dans des conditions spartiates. Comme dit ma grand-mère "on vit comme il y a 60 ans !" s'amuse l'un des deux amis.

Une résidence principale, un gite et une maison de rêve

Au fil des mois, leur communauté s'agrandit sur leurs réseaux sociaux : "On reçoit beaucoup de messages d'encouragement, on a des abonnés bienveillants" se réjouit Pierre Charles. Les deux hommes souhaitent transformer la seconde maison en gite pour accueillir des abonnés en demande de venir prêter mains fortes. Quant à la 3e bâtisse, elle sera dédiée à une maison "de rêve" souhaitent les deux hommes : "On aimerait avoir un jacuzzi, un grand salon avec billard par exemple", espèrent-ils.