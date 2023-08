Circulation : peut-on faire baisser son alcoolémie avec des astuces de grand-mère ?

Sur la route, l'alcool est toujours responsable d'un accident sur trois et particulièrement pendant les vacances. Les occasions de boire sont nombreuses entre les sorties, les soirées et les barbecues entre amis. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, il n'y a pas de parades.

Première idée reçue, boire du café, prendre une douche froide ou rouler les fenêtres ouvertes permettraient de faire baisser l'alcoolémie. Aucune astuce de grand-mère ne fonctionne, met en garde Anne Lavaud de la Prévention routière. "Il faut combattre toutes les idées reçues. comme, oui je peux reprendre le volant même si j'ai un peu bu, en laissant les fenêtres ouvertes ou bien en roulant doucement ou bien pire en prenant un bonbon à la menthe", prévient-elle.

Deuxième idée reçue : j'ai le droit de boire deux verres d'alcool. Néanmoins, pendant les vacances, méfiez-vous, les amis ont tendance à avoir la main lourde. "Quand on dit deux verres, ça va, ce sont deux verres standards. Souvent, quand on est à la maison ou chez des amis, on a la main beaucoup plus généreuse, et même si ça ressemble à deux verres, c'est souvent trois ou quatre", ajoute Anne Lavaud.

Cliché numéro 3 : on peut éliminer rapidement, il suffit de se reposer une heure ou deux avant de prendre le volant si on a consommé de l'alcool. "La première heure, le taux d’alcool continue à monter et ensuite, il faut environ deux heures pour évacuer un verre d'alcool", affirme l'experte.



Le mieux, c'est de ne rien boire, ou si vous allez faire la fête chez des amis, désignez une personne qui prendra le volant. Inutile de conduire même pour quelques kilomètres.

