Départ en vacances : "manger léger" pour éviter la somnolence au volant, conseille Anne Lavaud

Qui dit départ en vacances dit forcément route des vacances. Le trajet maison-lieu de villégiature peut parfois être source de stress et d'angoisse à l'idée de se retrouver dans les bouchons. Mais rien ne sert de se presser et de programmer son départ à n'importe quelle heure. Un conducteur reposé est un conducteur plus prudent. La somnolence au volant est la première cause de décès sur autoroute. Pour l'éviter, Anne Lavaud - déléguée générale de l'association Prévention Routière - donne quelques petits conseils très simples à appliquer.

Selon une étude, publiée jeudi 8 juillet, le café réduit la somnolence au volant. Anne Lavaud ne remet pas en cause cette donnée. Mais elle enjoint tous les automobilistes "à ne pas se cacher derrière sa tasse de café" et à "faire attention à la somnolence" notamment au moment de la digestion.

Un repas trop lourd et trop gras lors de la pause déjeuner, par exemple, peut engendrer des effets de somnolence au volant à la reprise de la route. Donc le conseil à appliquer est de "manger léger", de privilégier "une petite salade" plutôt que "du pain, du saucisson et des chips". Et, bien sûr, en cas de long trajet, il faut faire des pauses. C'est impératif.