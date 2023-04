Ciboulette, persil, thym, origan... Les bienfaits des herbes aromatiques

Sous cette appellation figurent toutes les plantes comestibles parfumées, comme le basilic, la menthe, le thym qui permettent de relever la saveur des plats et aussi parfois de préparer des infusions aux vertus bienfaisantes. On les appelle aussi fines herbes.

Les herbes de Provence sont aussi des plantes aromatiques. C’est sans doute le mélange d’herbes aromatiques le plus connu. À noter que l’appellation "herbes de Provence" est générique, non protégée. Il n’y a pas de garantie d’origine.

Beaucoup sont d’ailleurs souvent importées des pays de l’Est ou du bassin méditerranéen. Pour être sûr qu’elles viennent de Provence, il faut opter pour le Label Rouge qui associent quatre herbes aromatiques : le thym, le romarin, l’origan et la sarriette.

Bonnes pour la digestion et la mémoire

Les plantes aromatiques sont réputées pour leurs vertus digestives. Elles stimulent les sécrétions enzymatiques et digestives, ce qui facilite la digestion des graisses et des sucres. C’est, par exemple, le cas de l’aneth, qui stimule la sécrétion de bile. Certaines, comme la menthe ou le basilic réduisent les nausées, ce qui peut être utile en cas de mal des transports, par exemple. D’autres, comme l’origan et le romarin, limitent en plus les ballonnements. Riches en fibres, les herbes aromatiques sont bénéfiques à l’équilibre de la flore intestinale.

Elles nous aident à mieux digérer, mais elles ont d’autres propriétés. En parfumant nos plats, elles permettent d’utiliser moins de sel ou moins de sucre. Peu caloriques, elles ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires grâce notamment à leur richesse en chlorophylle. Ainsi, la sauge connue pour atténuer les bouffées de chaleur liées à la ménopause, pourrait également, selon des études, améliorer les fonctions cognitives, être bénéfique à la mémoire.

Varier les espèces au quotidien pour optimiser leurs vertus

Les herbes aromatiques contribuent aussi à combler certains de nos besoins nutritionnels. Elles apportent des minéraux et des vitamines, notamment de la vitamine K qui joue un rôle important dans le métabolisme osseux et la coagulation sanguine. Il faut donc les consommer avec modération quand on prend un traitement anticoagulant. Le persil, la ciboulette, et le cerfeuil sont également très bien pourvus en vitamine C.

Enfin, certaines comme le thym et l’origan, contiennent des composés antiseptiques, contribuant à désinfecter les voies respiratoires et digestives.

Pour bénéficier au mieux de leurs vertus, il faut les consommer au quotidien et varier les espèces afin de bénéficier de leur complémentarité d’action. Même consommées en petites quantités, les herbes aromatiques potentialisent les effets protecteurs des autres végétaux.

Un peu de ciboulette ou de persil sur des crudités en démultiplie l’action antioxydante.

Choisir des herbes fraîches, qui se conservent quelques jours dans un bas à légumes, c’est l’idéal. Les herbes déshydratées sont pratiques, mais moins riches en vitamines. Sinon, on peut opter pour les versions surgelées qui constituent un bon compromis, car elles préservent assez bien les nutriments et peuvent être consommées toute l’année.

En tout cas, mieux vaut les choisir bios car en conventionnel, les herbes aromatiques figurent parmi les aliments qui contiennent le plus de pesticides selon des tests menés par l’association Générations Futures.

