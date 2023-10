Café en grains : immersion dans une petite entreprise du Nord, leader sur le marché

Le café en grain, meilleur et plus écologique, la tendance du moment!

Un temps marginalisé par le succès des dosettes, le café en grains voit ses ventes exploser ces dernières années. En France, on enregistrait l'an dernier une augmentation de près de 40%. Cette tendance, plus écologique et plus qualitative, est notamment liée au développement des machines équipées de moulins à café. Une entreprise familiale du Nord, le torréfacteur Méo, tire son épingle du jeu face aux grandes marques du secteur. La société qui perpétue la tradition depuis 1928 sur deux sites lillois, est désormais numéro un français sur ses ventes de café en grains. Chaque année, 34.000 tonnes de café sortent de l'usine, une production locale qui vient du bout du monde.

Avec ses deux sites de production, à la Madeleine et Lille (Nord), le groupe Méo-Fichaux entend continuer à innover face aux grandes marques du marché de café. En grains, dosettes et moulu, "l'or noir" de l'entreprise provient d'une quarantaine de pays équatoriaux, notamment Brésil, Colombie, Ethiopie, ou encore Vietnam. Actuellement, la production de café en grains représente 60% de ses ventes. Sur ce marché, l'entreprise familiale qui emploie 250 personnes a vu son chiffre d'affaires augmenter de 95% en un an. En misant sur un bon rapport qualité prix, et une image de qualité (50% de produits bio), elle a désormais dépassé, sur ce secteur, les grandes marques de café français.

"Le café en grains est la méthode de préparation qui explose ces dernières années, explique Edgar Meauxsonne, chargé de la digitalisation et des projets chez Méo. Il y a 3 raisons : écologique, moins d'emballage; économique, chaque café revient à peine à 10 centimes et gustative car le café est moulu au dernier moment et conserve tous les arômes". Pour le petit-fils du fondateur de la marque : "Quand on voit comment l'entreprise s'est développée et le niveau où elle est aujourd'hui, c'est une fierté pour nos collaborateurs et la famille. En face il y a des multinationales comme' l'Or' ou 'Carte Noire', nous n'avons pas les mêmes moyens."

Edgar Meauxsoone, chargé de mission Méo, devant les fours à torréfaction Crédit : Franck Antson

À l'origine, les grains de café vert, stockés dans les entrepôts dans leurs sacs en jute, sont soigneusement sélectionnés dans les pays producteurs. "On compte 80 pays qui fabriquent du café, explique Edgar Meauxsonne, mais une petite quinzaine en fabriquent la plus grosse part, notamment le Brésil, Colombie, Ethiopie, Vietnam. Dans certains petits pays, on trouve aussi de bons crus fins et savoureux comme en Jamaïque". Cette graine de café, (la cerise de la plante) est ensuite transférée via un système de tuyaux dans des fours à torréfaction.

Dans ces ateliers automatisés, l'odeur est délicieuse ! Les graines sont chauffées à 200 degrés pendant 10-15 minutes. "On prend le temps de faire une cuisson lente pour développer les arômes du café" explique l'un de ces dirigeants. Chaque jour, 100 tonnes de café sortent de ces ateliers de torréfaction. Une fois empaquetés, les produits Méo sont vendus en grande distribution partout en France ou directement dans certaines boutiques. L'entreprise lilloise continue également de fabriquer des dosettes, mais sous sa marque, elles sont toutes compostables.