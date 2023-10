Champignons : comment bien les cueillir pour ne pas finir à l'hôpital

Les chiffres sont édifiants : plus de 600 cas d'intoxications ont déjà été recensés depuis le 1er juillet 2023 par les centres antipoison. Chaque année en octobre, on observe un pic d'accidents. L'an dernier, 1.923 intoxications ont été comptabilisées par le ministère de la Santé, dont deux décès, contre quatre l'année précédente. 74 enfants ont été malades, dont un a été hospitalisé en réanimation. 30 personnes avaient utilisé des applications de reconnaissance sur smartphone.

Dans Focus, Virginie Garin nous donne des conseils pour les cueillir sans danger. Elle vous fait découvrir la vie secrète des champignons avec le mycologue, Marc-André Selosse. Comment les ramasser ? Faut-il vraiment prendre un couteau ? Pourquoi les champignons sont-ils si importants dans l'écosystème de la forêt ?

"Sans champignons, il n'y aurait pas d'arbres. Dans un gramme de sol, il y a un millier de champignons", explique le mycologue. Ce passionné des cèpes et des lactaires délicieux nous invite à ne cueillir que ceux que l'on connait.

Les conséquences sur la santé peuvent être graves : troubles digestifs sévères, complications rénales, atteintes du foie pouvant nécessiter une greffe. Ces intoxications peuvent nécessiter une hospitalisation en réanimation, et conduisent parfois au décès.

