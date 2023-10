Pourquoi les arbres sont-ils encore verts cet automne ?

Des forêts encore vertes au mois d'octobre, des pommiers ou des cerisiers en fleurs à l'automne... Les bizarreries de la nature se répètent depuis quelques années. Les arbres semblent comme déboussolés. Quel est le lien avec le changement climatique ? Dans ce nouvel épisode de Focus, Virginie Garin nous emmène en foret de Fontainebleau près de Paris.

La journaliste est allée à la rencontre des spécialistes des saisons et des arbres. Isabelle Chuine, écologue, a créé l'Observatoire des saisons : "Nous recevons surtout depuis 2015 des signalements de plus en plus fréquents d'arbres fruitiers en fleurs". Elle confirme que l'impact du changement du climat est net, avec les conséquences que cela peut avoir : "L'année prochaine, ils risquent de ne pas refleurir et donc ils ne donneront pas de fruits", affirme Isabelle Chuine, invitée de ce Focus.

Iñaki Garcia Cortazar Atauri, directeur d’Unité Agroclim, observe l'impact du changement climatique sur les plantes à l’Institut national de recherche pour l’agriculture et l’environnement. Il constate lui aussi les impacts sur les plantes, la vigne, les moissons. "Les plantes sont comme nous. Certaines résistent mieux que d'autres à la chaleur. On voit les impacts à la couleur des feuilles. Il y a des arbres déjà secs et d'autres, encore bien verts qui se croient encore en été", explique-t-il.

