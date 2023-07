Bronchiolite : un vaccin permettant de protéger les nourrissons dès la naissance approuvé

Un nouveau vaccin vient d'être autorisé par le régulateur européen pour lutter contre la bronchiolite, causée par le virus respiratoire VRS qui touche chaque hiver de nombreux nourrissons et personnes âgées de plus de 60 ans, rapporte l'AFP. Cette nouvelle injection possède la particularité de protéger les plus jeunes comme les seniors.

Déjà disponible aux États-Unis depuis mai, et dans l'Union européenne depuis juin, "Abrysvo est le premier vaccin contre le VRS indiqué pour l'immunisation passive des nourrissons de la naissance à 6 mois après l'administration du vaccin à la mère pendant la grossesse", a déclaré l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Le vaccin de Pfizer "est également indiqué pour l'immunisation active des adultes âgés de 60 ans et plus", a ajouté l'EMA dans un communiqué.

Après la grippe et le Covid-19, les grands laboratoires sont en ordre de marche pour lancer dès l'automne, avant la période épidémique, des vaccins contre le VRS.



Les nourrissons pourraient être protégés dès la naissance

L'Arexvy est produit par le laboratoire britannique GSK, il était jusqu'ici réservé aux plus de 60 ans en Europe. L'avis va maintenant être envoyé à la Commission européenne qui doit décider de son autorisation de mise sur le marché au sein de l'UE.

"S'il est approuvé, notre candidat vaccin contre le VRS pour les femmes enceintes pourrait aider à protéger les nourrissons immédiatement de la naissance jusqu’à l’âge de six mois", a déclaré le Dr Annaliesa Anderson, directrice Scientifique, recherche et développement des vaccins de Pfizer.