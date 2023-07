Apéro : la tendance des boissons sans alcool

Si l'été est synonyme de détente, d'apéro et souvent d'alcool, il est désormais possible de profiter de l'apéro sans alcool. De la bière, du vin blanc, du vin rosé, du spritz, à consommer pour une fois sans modération. Cette mode du "no-and low-alcohol", qui veut dire "sans ou avec peu d'alcool", vient tout droit de l'Angleterre. En pleine explosion en France, cette tendance affiche 10 à 12 % de croissance chaque année, contre 0.7 % de croissance pour les boissons alcoolisées. L'objectif est alors de garder le plaisir d'une pause apéro détente, mais sans coup de fatigue ou de mal de crâne, et sans risque au volant.

L'offre se développe de plus en plus, il y a une demande du public, mais aussi des bars, et même des restaurants. Aujourd'hui, ce marché représente près de 4 % du marché mondial de l'alcool en volume.

Des clients qui consomment de l'alcool habituellement

Ces boissons ciblent des profils très divers : les femmes enceintes, les personnes au régime, les sportifs qui se ménagent, tous ceux avec des contraintes culturelles ou religieuses, mais ce n'est pas la majorité.

"Le client type, c'est des gens qui consomment des boissons alcoolisées, qui aiment le vin, la bière, les cocktails, qui aiment les moments auxquels on associe ces boissons-là. Les clients qui aiment se faire plaisir, mais qui veulent modérer leur consommation", explique Jean-Philippe Braud, fondateur du site gueule de joie.

Cette plateforme propose sur Internet plus de 200 références de boissons non-alcoolisés. Jean-Philippe Braud évalue la tranche d'âge des consommateurs entre 30 et 35 ans.



Hervé Martini, addictologue, mets cependant en garde les intéressés de ce nouveau phénomène. "Le packaging est exactement le même. Même couleur de bouteille, même nom de marque, sauf qu'effectivement, ils vous mettent 00 g d'alcool. Globalement, quand vous regardez, vous êtes dans l'univers de la boisson alcoolisé," explique-t-il. "Ça crée une confusion autour de ce produit-là, ça normalise aussi la consommation d'alcool et ça permet de faire de la publicité", a-t-il ajouté.

