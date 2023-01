Dry January : les alternatives sans alcool séduisent de plus en plus

Au Paon qui boit, un établissement dans le 19e arrondissement de Paris, des centaines de bouteilles remplissent les étagères accrochées aux murs. Plusieurs clients viennent y acheter des bières, vins blancs, rouges, rosés, pétillants ou spiritueux en tout genre. Mais les bouteilles revêtent une étiquette un peu différente, sur laquelle on peut lire "sans alcool".

Augustin, un des créateurs de cette cave de boissons non alcoolisées, y propose plus de 400 produits différents. "Beaucoup de gens nous ont dit qu'après les fêtes de fin d'année, ils veulent faire un effort sur leur consommation d'alcool. On est là pour les guider pour qu'ils passent un Dry January avec plaisir !", explique-t-il. Le sans alcool permet alors de poser une bonne bouteille au milieu de la table, tout en limitant sa consommation.

Le Paon qui boit propose toute une gamme de Gin sans alcool. Crédit : Julie Brault

Des clients conquis

Panier à la main, Oscar sillonne les rayons. "J'ai pris deux bières de type Pale Ale, sans alcool et faibles en sucres, une bière blonde, et là, je regarde les vins pétillants". Pour ce trentenaire amateur de bonnes bouteilles, le Dry January est un challenge difficile, mais qu'il va tenter. "À un moment il y a une question de volumes : plus je vieillis, plus l'alcool est difficile à absorber, plaisante-t-il, alors le sans alcool est une bonne alternative, car on y retrouve le goût des boissons alcoolisées."

Accompagné de sa femme enceinte, ça lui permet aussi de partager une bouteille avec elle : "Ici, on peut trouver des boissons qui correspondent aux régimes de chacun. Ma femme est enceinte et aussi diabétique, donc on peut boire une bouteille de vin désalcoolisée et sans sucres ensemble par exemple." Au-delà des bouteilles sans alcool, des boissons végans, halal, sans gluten ou faibles en sucre sont aussi proposées.

À écouter FOCUS - Dry January, bonne ou mauvaise idée ? 00:13:07

