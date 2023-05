INFO RTL - 90% des Français affirment organiser des apéros chez eux de temps en temps

L'apéritif entre amis ou en famille est une habitude bien ancrée pour 90% des Français, qui affirment en organiser chez eux de temps en temps, pour un budget moyen annuel de 70,50 euros par foyer. Selon une étude de l'Observatoire Société et Consommation (l'ObSoCo), 54% des Français interrogés disent organiser des apéros pour le plaisir être ensemble. 52% prennent l'apéritif pour partager un moment de convivialité et de rigolade, et 38% pour décompresser. Par ailleurs, 7% des Français interrogés ont gardé l'habitude d'organiser encore des apéros à distance, en visio, depuis le Covid, pour continuer à garder des liens avec ceux qui sont loin.



Même si le prix des graines - cacahuètes, noix de cajou, amandes, pistaches - a augmenté de 12% en moyenne en un an, les ventes ont augmenté de 4% en un an. Quant aux tuiles et tortillas, si leurs prix ont augmenté de 16% en moyenne sur un an, les ventes ont progressé de 1%.

Nelly Bonnet, la Secrétaire Générale du Syndicat des Apéritifs à croquer, souligne que tout le monde va dans le rayon des biscuits apéritifs, "y compris les budgets les plus serrés qui font des arbitrages entre les cacahuètes moins chères que les amandes ou les biscuits en pack familiaux, mais tout le monde va dans le rayon pour avoir des moments de plaisir et de lâcher-prise dans un contexte morose".

Ce n'est donc pas étonnant de voir les ventes des apéritifs à croquer augmenter de 2,2% en un an, pour atteindre 2,071 milliards d'euros en 2022.

