Amputées, ils ressentent le chaud et le froid grâce à des prothèses révolutionnaires

Cette découverte pourrait changer la vie des patients amputés et porteurs de prothèses. Des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en Suisse, ont mis au point une technologie qui permet à ces derniers de sentir la température des choses qu'ils touchent avec leur prothèse.

Les chercheurs ont ainsi élaboré deux capteurs. Le premier doit être posé sur la prothèse et va envoyer des signaux au second capteur qui, lui, est positionné sur le moignon du patient. Les résultats de cette étude très prometteuse ont été publiés jeudi 18 mai dans la revue Science.

La technologie a fonctionné chez 17 des 27 patients. Plus de la moitié a donc ressenti du chaud ou du froid quand ils ont touché un verre d'eau glacé par exemple. Certains sont même parvenus à distinguer si les objets touchés étaient en verre, en plastique ou en cuivre.

Améliorer le quotidien

Cette découverte pourrait considérablement améliorer le quotidien des personnes amputées. Elle pourrait permettre d'éviter les brûlures, mais aussi d'améliorer les prothèses aujourd'hui existantes, pour les rendre plus "vivantes".

Fabrizio, amputé d'un avant-bras, a participé à cet essai clinique : "Aujourd'hui, les prothèses nous permettent de faire des mouvements simples et facilitent notre vie quotidienne. Mais pouvoir ressentir les températures comme une peau chaude quand on sert la main, ce serait magnifique."



Les chercheurs espèrent qu'en intégrant cette technologie dans les prothèses bioniques de bras ou de mains, ces dernières seraient encore mieux tolérées par les patients. À l'avenir, d'autres personnes pourraient-elles bénéficier de cette avancée ? Les résultats de cette étude sont très encourageants certes, mais il faudra tester ces capteurs sur beaucoup plus de patients. Ce qui risque de prendre plusieurs années encore.

