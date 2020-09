Lorraine : il frôle l'amputation après une morsure d'araignée exotique

publié le 04/09/2020 à 17:03

Cette morsure a bien failli lui coûter son bras. À Saint-Nicolas-de-Port en Meurthe-et-Moselle, Patrice 60 ans, a été mordu à son domicile, pendant son sommeil, par une araignée "recluse", une variété exotique, dans la nuit du 1er au 2 juin dernier. À son réveil, il découvre que sa main a doublé de volume.

"La douleur était difficilement soutenable. Comme si on me brûlait les chairs. C’était insoutenable", raconte-t-il à l'Est Républicain, qui rapporte cette histoire. Après plusieurs rendez-vous médicaux, Patrice est conduit aux urgences, où son état inquiète les médecins. Son bras et sa main gonflent, montrent des signes de nécrose et les antibiotiques restent sans effet, rapporte le quotidien régional.

Alors que l'amputation le guette, Patrice va subir quatre opérations, une greffe de peau et rester un mois à l'hôpital pour favoriser sa guérison. Sa main va devoir être surveillée par les médecins, mais le sexagénaire a évité le pire. Selon Patrice, qui l'explique à l'Est Républicain, cette araignée "recluse", "est une araignée qui vient des états chauds d’Amérique. Son venin est tellement puissant qu’il peut attaquer les muscles, les reins, et se retrouve dans les analyses de sang".

Selon les médecins, deux autres cas de morsure de cette araignée ont été enregistrés cet été près de Nancy.