Allergies : comment reconnaître l’ambroisie ?

L'ambroisie est une plante fortement allergisante. Importée d'Amérique du Nord, son aire de répartition ne cesse d'augmenter en France. Rhinites, conjonctivite, toux, urticaire… Il suffit de quelques grains de pollen pour déclencher des réactions chez les personnes allergiques à l'ambroisie.

Cette plante est notamment présente en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a ainsi publié un communiqué expliquant comment reconnaître l'ambroisie.

Ainsi, au moment de sa floraison, qui a lieu durant les mois d'août et de septembre, l'ambroisie prend la forme d'un buisson qui peut atteindre plus d'un mètre de haut. "Les feuilles d’ambroisie sont larges, minces et très découpées. Elles sont du même vert sur chaque face", écrit l'ARS sur son site.

De plus, la tige de la plante est souvent "rougeâtre et velue". Les fleurs qui sont petites et verdâtres sont à l'extrémité des tiges. Les fleurs mâles sont en épis : ce sont elles qui libèrent du pollen. Selon l'ARS, la première mesure de prévention contre l'ambroisie est la destruction des plants avant la période de floraison, qui a lieu fin juillet.

Chez lui, un particulier peut arracher les plants, avant leur floraison. De juillet à septembre, il ne faut pas les arracher, au risque d'aggraver la situation. Enfin, si des plants sont repérés hors de votre domicile, il est possible de les signaler sur internet.

