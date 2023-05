Alimentation : comment éviter les pesticides ?

Selon une étude de l’association de consommateurs UFC- Que choisir publiée en 2022, plus de la moitié des fruits et légumes de l’agriculture conventionnelle sont contaminés par un ou plusieurs pesticides à risque, c’est-à-dire suspectés d’être cancérigènes ou d'être des perturbateurs endocriniens.



Parmi les fruits et légumes les plus contaminés, il y a les cerises, les pamplemousses, les céleris, les pêches et nectarines, les pommes, et les choux de Bruxelles.



En revanche, les asperges, les kiwis, les choux blancs, les brocolis sont les moins contaminés. Globalement, les fruits et légumes de saison ou cultivés localement ont tendance à être moins contaminés car il est souvent nécessaire de moins les traiter. Les produits français sont aussi soumis à de meilleurs contrôles.

Que vaut le label "Zéro résidu de pesticides" ?

Les produits issus de l’agriculture biologique, qui n’utilise pas de pesticides de synthèse, sont beaucoup moins contaminés. Concernant les fruits et les légumes, pour un coût intermédiaire, le label français "Zéro résidu de pesticides" utilise certes des pesticides, mais en quantité réduite, 50% de moins, et surtout il garantit l’absence de résidus quantifiables dans le produit fini. À condition qu’il n’y ait pas de fraude, cela peut être une bonne alternative pour le consommateur. Mais ça ne l’est pas pour l’environnement.

Concernant, les céréales, les résidus de pesticides ayant tendance à se concentrer dans l’enveloppe du grain, il vaut donc mieux opter pour le bio si on prend du complet.

Faire tremper les fruits, les légumes et les légumineuses

Et en cuisine, peut-on faire des choses pour enlever le plus possible de résidus de pesticides ? On peut enlever les premières feuilles de salade et de choux. Passer les fruits et les légumes sous l’eau ne suffit pas à les débarrasser des pesticides. Les pesticides ne sont pas lessivables à l’eau. Ce qui est le plus efficace, c’est de les faire tremper un quart d’heure dans de l’eau à laquelle on a ajouté du bicarbonate de soude et de les rincer ensuite. Compter deux cuillerées à café de bicarbonate de soude pour 50 cl d’eau, soit l’équivalent de deux verres d’eau. On peut faire la même chose avec les légumineuses. En revanche, pour les fruits que l’on ne peut pas laver comme les framboises, trop fragiles, on a intérêt à les choisir bios.



Et a-t-on intérêt éplucher les fruits et légumes ? Ce n’est pas la panacée, même si cela peut être une solution pour les fruits et les légumes les plus contaminés, comme les pêches, les pommes et les poivrons. Cela permet d’éliminer les pesticides qui étaient en surface, mais il peut en rester à l’intérieur. Et de cette manière, on va aussi perdre une partie des nutriments contenus dans la peau des fruits et des légumes.

