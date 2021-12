C'est une passe d'arme inattendue. Invité d'Éric Dussart et Jade dans l'émission On Refait La Télé sur RTL, Nicolas Sarkozy a apporté son soutien à Éric Zemmour sur sujet bien précis : "la diabolisation d'Éric Zemmour par les journalistes".

Selon l'ancien Chef de l'État, Éric Zemmour bénéficierait d'une "surexposition médiatique à cause des chaînes infos" et dénonce "l'hypocrisie qui consiste à inviter quelqu'un et à dire tout le mal qu'on en pense. Moi, j'ai bien des désaccords avec Éric Zemmour, je souhaite qu'il ait la parole", dit l'ancien président de la République.

Un message reçu 5 sur 5 par Éric Zemmour, pourtant en déplacement en Arménie dans le cadre de sa campagne présidentielle. Sur Twitter, l'ancien journaliste a remercié Nicolas Sarkozy pour ce message de soutien. Il a également tenu à rappeler que "Nicolas Sarkozy s'était fait trainer dans la boue par les médias pour avoir voulu défendre l'identité française en 2007". Quelques heures plus tôt, Nicolas Sarkozy dénonçait le traitement qui lui avait été dans les médias lors des émeutes des banlieues en 2005, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur.