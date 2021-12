INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "Zemmour est le meilleur allié de Macron", selon Louis Aliot

Invité de RTL ce samedi 11 décembre, le maire Rassemblement national (RN) de Perpignan a taclé la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. Selon lui, le polémiste est "le meilleur allié d’Emmanuel Macron".

Louis Aliot va même plus loin en assurant qu'Éric Zemmour est "un diviseur du camp national" et qu'il "n'apporte pas grand-chose" au débat public. Cependant, l'édile reconnaît que sans la candidature de l'ex-journaliste, Marine Le Pen "serait largement au second tour".

Éric Zemmour ne "développe pas une thématique différente" de celle du RN poursuit-il. Concernant un débat télévisuel entre la candidate du RN à la présidentielle et Éric Zemmour, Louis Aliot estime "qu'étant candidats à une élection, ils débattront nécessairement ensemble". Pour le maire de Perpignan, cet échange devrait permettre aux électeurs de voir que le polémiste conteste "une candidature légitime, la seule possible pour battre Emmanuel Macron".