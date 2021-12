Présidentielle 2022 : faut-il un casier judiciaire vierge pour se présenter ?

Alors qu'une mention dans son casier judiciaire B2 empêche de devenir fonctionnaire, ambulancier, pompier ou encore Miss France, elle ne barre paradoxalement pas l'accès à la présidence de la République. Pour se présenter à une élection présidentielle, il faut avoir la nationalité française, être électeur, ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle, avoir 18 ans révolus, mais aussi être éligible. Or, on ne perd pas l'éligibilité à chaque condamnation.

Toutefois, depuis 2017, malgré une promesse de campagne d'Emmanuel Macron voualnt rendre inéligible toute personne ne disposant pas de casier judiciaire vierge, l'article 131-26-2 du Code pénal prévoit le prononcé obligatoire d'un complément de peine d'inéligibilité pour les crimes et certains délits. Parmi eux, figurent les violences, discriminations, escroqueries, concussions ou encore délits d'initié. L'interdiction de ces droits ne pouvant pas dépasser cinq ans pour les délits et dix ans pour les crimes.

Mais, le juge peut "décider de ne pas prononcer la peine prévue [...] en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur". De plus, dans l'attente d'un jugement définitif, le mis en cause peut se présenter à n'importe quelle élection grâce à la présomption d'innocence.

Par exemple, le 19 février 2011, Éric Zemmour a été condamné définitivement par le tribunal correctionnel pour provocation à la discrimination raciale après des propos tenus sur le plateau de Salut les terriens de Canal +. Cette condamnation est bien inscrite dans le casier judiciaire de l'ancien polémiste. Mais, elle ne l'empêchera pas de se présenter à l'élection présidentielle de 2022 car aucune peine d'inéligibilité n'avait alors été prononcée et la sanction aurait de toute façon pris fin avant avril prochain.