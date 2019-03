publié le 12/03/2019 à 08:32

Les gauches ont du mal à se mettre d'accord. La France Insoumise, Place Publique et même des membres d'Europe Écologie-Les Verts (EELV) ont reproché à Yannick Jadot d'avoir dit être pour l'économie de marché, la libre entreprise et l'innovation. "Nous voulons emmener l'économie vers une responsabilité sociale et écologique", se défend sur RTL la tête de liste EELV aux élections européennes, ce mardi 12 mars.



Il assure avoir rencontré plusieurs entrepreneurs français, qui recrutent et investissent dans les énergies renouvelables. "Il y a une telle urgence sur le climat, sur la biodiversité, sur les inégalités, qu'il faut agir, y compris avec les entreprises", selon lui.



"S'il y en a qui pensent qu'il faut revenir au soviétisme ou qui ont comme modèle l'économie de Monsieur Maduro, et bien tant mieux pour eux et tant pis pour nous", ajoute-t-il. Pour l'écologiste, "l'économie qui sert la société, la société qui sert la transition écologique, la société qui participe de la redistribution et de la solidarité, elle est la bienvenue dans l'écologie".