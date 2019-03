publié le 09/03/2019 à 07:48

Ce samedi 9 mars marque le 17e week-end de mobilisation des "gilets jaunes". Il a été entamé la veille, avec un appel pour un rassemblement au Champs de Mars, en fin d'après-midi. L'opération s'est finalement révélée être un échec, avec moins d'une centaine de personnes au rendez-vous.



Plusieurs autres actions sont néanmoins prévues aujourd'hui dans la capitale, notamment un défilé à 11h, de Charles-de-Gaulle-Étoile jusqu'au RER Port-Royal. Des rassemblements auront également lieu dans le 17e arrondissement, sur le boulevard Pereire de 9h à 17h, et sur la place de la République, de 14h à 18h. Affluence ou pas, aujourd'hui dans la rue, ce n'est pas le plus important, selon Jean-Luc Mélenchon...

"En ce moment, ce qui est en train de faire monter, c'est le rendez-vous du 16 mars. Ce sera un gros événement et j'appelle à ce qu'ils soient très nombreux et très puissants. Donc, monsieur Castaner est une fois de plus à côté de ses pompes. Toutes les organisations de base du mouvement des Insoumis sont appelées à se mobiliser. Nous faisons des affiches et des tracts, et nous nous plaçons sous la direction des comités de 'gilets jaunes'. Donc, le 16 mars, j'appelle de toutes mes forces à ce que ce soit un succès".

À écouter également dans ce journal

Soldarité - La grande collecte nationale de printemps des Restos du Cœur a commencé. Depuis hier et jusqu'à ce soir, l'association sollicite la générosité des clients de plus de 7.000 grandes surfaces partenaires de l'opération.



Commerce - Le groupe Auchan voit ses comptes plonger dans le rouge. L'enseigne a accusé une perte nette de 1,145 milliard d'euros en 2018, plombée par des dépréciations dans son pôle Distribution.



Algérie - En Algérie, la fronde anti-Bouteflika s'amplifie. C'était le 3e vendredi de mobilisation pour demander au chef de l'État de renoncer à briguer un 5e mandat. En France, plusieurs centaines de personnes se sont également rassemblées sur la Place du Trocadéro à Paris.