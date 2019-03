et AFP

Un accueil de rock star. L'opposant Juan Guaido est rentré ce lundi 4 mars au Venezuela malgré la crainte d'être arrêté. Il a aussitôt lancé un nouvel appel à manifester samedi 9 mars pour maintenir la pression sur le régime de Nicolas Maduro.



"Samedi on continue ! Tout le Venezuela se retrouvera dans la rue. Nous ne resterons pas tranquilles (...) tant que nous n'aurons pas retrouvé la liberté", a-t-il lancé devant des milliers de personnes massées sur une place de Caracas, moins d'une heure après son arrivée.

Juan Guaido, président autoproclamé reconnu par une cinquantaine de pays, avait quitté clandestinement le pays il y a une dizaine de jours pour se rendre en Colombie. Arrivé lundi à la mi-journée à l'aéroport de Caracas, il a été accueilli par ses partisans et un comité d'ambassadeurs européens et latino-américains venus garantir sa sécurité, a expliqué le représentant de la France Romain Nadal.

"Nous connaissons les risques que nous courons, ça ne nous a jamais retenus: nous sommes ici, plus forts que jamais!" a défié Juan Guaido avant de sortir de l'aérogare tout sourire, debout sur le toit d'une voiture, tandis que la foule scandait son nom, "Guaido! Guaido", et "Si se puede!", reprenant le fameux slogan des campagnes de Barack Obama "Oui c'est possible".

