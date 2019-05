publié le 07/05/2019 à 08:21

dans la surenchère permanente". "J'aimerais bien qu'il nous dise ce qu'il a fait au Parlement européen. Il est parlementaire européen depuis 10 ans. Ça ne sert à rien pour l’écologie de ne faire que des discours. Ce qui compte pour l’écologie, c’est d’être aux manettes".



Le ministre de la Transition écologique et solidaire ajoute : "Si on n'est pas aux manettes, qu'on se contente de crier et de protester, on a aucun résultat. Moi j’ai mené des batailles depuis que je suis ministre au niveau européen et j’ai obtenu des résultats".

Sur Twitter, Yannick Jadot a répondu à François de Rugy : "Vous semblez ignorer que le Parlement européen n'est pas une tribune mais un législateur contre lequel la France s'élève trop souvent pour protéger ses pollueurs".

Vous insultez le groupe @GreensEP @FdeRugy auquel vous apparteniez avant de retourner votre veste. Vous semblez ignorer que le Parlement européen n’est pas une tribune mais un législateur contre lequel la France s’élève trop souvent pour protéger ses pollueurs — Yannick Jadot (@yjadot) 7 mai 2019