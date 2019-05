publié le 02/05/2019 à 08:31

"L’ensemble des manifestations sont volées par la violence". Après la journée de mobilisation à l'occasion du 1er mai, Yannick Jadot estime qu'"à chaque manifestation, on ne s’intéresse plus de savoir quelles sont les revendications, on ne s'intéresse plus de savoir quels sont les messages politiques". Il déplore le fait que "le seul sujet, c'est le bilan en terme de violence, le bilan des casseurs, parfois le bilan de la répression et c'est absolument dramatique".



Invité à l'antenne de RTL, le candidat tête de liste EELV pour les élections européennes, dénonce les black blocs "qui continuent à gangrener les manifestations". Peu après 16 heures, une tentative d'intrusion au sein de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière a été effectuée. Une trentaine de personnes ont été placées en garde à vue.

"Un hôpital, c'est notre richesse commune, notre patrimoine, c'est là où on soigne les personnes quel que soient leur situation sociale, leurs revenus ou leur identité. Je trouve cela dramatique", déclare Yannick Jadot.

Mais selon le candidat aux élections européennes, cela ne doit pas "remettre en cause le droit de manifester". "Je n'arrive toujours pas à comprendre comment les Black blocs arrivent à entrer dans les manifestations. Il y a aussi du côté du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, une dramatisation permanente sur la violence et sur la peur", ajoute-t-il.