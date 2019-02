Denis Baupin aurait dîné avec François de Rugy, la semaine de son procès

publié le 11/02/2019 à 16:25

Une absence remarquée. Le 4 février dernier, le procès en diffamation de Mediapart, France Inter et de plusieurs femmes accusant Denis Baupin d'agression sexuelle et de harcèlement s'est ouvert. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale était le grand absent de ce procès.



Selon une information du Figaro, repérée par Chez Pol, Denis Baupin se serait rendu à un dîner, "invité" par François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire, la semaine dernière. Pour rappel, les deux hommes ont officié au sein d'Europe Écologie-Les Verts. Invités aussi de ce dîner cité par le journal, Jean-Vincent Placé, ancien secrétaire d'État, et Véronique Massoneau, ancienne élue EELV, et une dizaine d'autres personnes.



Le journal indique que "les discussions ont porté sur les élections européennes". Tout ceci dans une ambiance "amicale et conviviale", indique un participant au Figaro. Selon le journaliste, Éric Hacquemand, François de Rugy aurait confirmé la présence de Denis Baupin à ce dîner. "Le ministre précise qu'il 'ignorait totalement la date du procès auquel j'ai refusé de témoigner'", indique-t-il sur Twitter.

Ce dîner intervient dans un contexte bien particulier. L'ancienne ministre Cécile Duflot s'est exprimée lors du procès et a publiquement déclaré pour la première fois avoir été agressée par Denis Baupin. Emmanuelle Cosse, aussi ancienne ministre écologiste et épouse de l'ancien vice-président de l'Assemblée, était elle aussi présente au procès. Elle a défendu son mari qui n'est "en aucun cas un agresseur ou un harceleur". Le délibéré sera rendu le 19 avril.