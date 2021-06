publié le 03/06/2021 à 09:00

Deux jours après l'attaque au couteau d'une policière près de Nantes, le numéro deux des Républicains, Guillaume Peltier a fait une proposition des plus radicales sur le plateau du Grand Jury. Pour lutter contre le terrorisme, "islamique en particulier", Guillaume Peltier a proposé deux mesures "très concrètes" : "l'expulsion systématique des étrangers fichés au fichier FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste)" et, pour ceux qui ne sont pas étrangers, "le rétablissement de la Cour de sûreté", créée par le général De Gaulle en 1963. Composée de trois magistrats, cette institution permettrait au cas par cas de placer, selon lui, les suspects en rétention de sûreté pour protéger les Français.

Le rétablissement de cette justice d'exception qui pourrait bien rencontrer des obstacles conventionnels et constitutionnels majeurs (Guillaume Peltier en appel d'ailleurs au référendum pour les contourner) a semé le trouble à droite. "Cette proposition ne fait pas partie de mon projet et ne fera pas partie de mon projet, a précisé Xavier Bertrand qui veut se lancer pour la droite dans la course à l'Élysée s'il sort vainqueur de l'élection régionale dans les Hauts-de-France. C'est moi qui suis le candidat, c'est ma ligne et c'est mon projet".

Je lui ai dit les choses très clairement. Sa proposition n'est pas la mienne. Il fait fausse route. Et sa position, vis-à-vis de monsieur Ménard, je ne la partage pas non plus", a fait savoir Xavier Bertrand qui précise toujours considérer Guillaume Peltier comme un "ami". "Monsieur Ménard, c'est l'allié du Front national (sic) et je combats le Front national".

💬 "La proposition de Guillaume Peltier ne fait pas partie de mon projet et ne fera pas partie de mon projet, c'est moi qui suis le candidat, et il fait fausse route", @xavierbertrand dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/CDQW1Ya4oA — RTL France (@RTLFrance) June 3, 2021

Le rétablissement de la Cour de sûreté a été qualifié de proposition honteuse par la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa. "Il y a un axe entre Les Républicains (LR) et le Rassemblement national (RN) où l'on décide que, comme il y aurait des dysfonctionnements dans la justice ou dans l'État de droit, ils ne veulent pas améliorer leur fonctionnement mais simplement l'annihiler", a-t-elle dit sur RTL avant de lancer : "Cette proposition avait été mise en place sous Vichy. On peut faire deux minutes d'histoire pour voir où Guillaume Peltier prend ses inspirations".