publié le 21/04/2020 à 11:43

Ce 21 avril, Aurélie, infirmière libérale, a constaté un relâchement des Français par rapport au confinement. "On l'a constaté depuis lundi dernier, depuis le discours du président. La population pense qu'on a gagné la guerre. Ils se relâchent, ils sortent plus, il y a beaucoup plus de monde sur les routes, dans les rues, dans les magasins et ce n'est pas forcément pour de la première nécessité", confie-t-elle.



Selon Aurélie, "c'est gagné pour eux. La semaine dernière quand je travaillais, j'ai un patient qui m'a demandé de décaler un rendez-vous parce qu'il allait assister à l'anniversaire de son fils. Et ils étaient plus ou moins une vingtaine de personnes. Je pense que pour eux on parle de déconfinemet le 11mai, donc tous les efforts qu'on a faits, on les relâche."

Ce qui est dans les têtes du personnel soignant actuellement, c'est l'éventualité d'une deuxième vague de l'épidémie. "C'est frustrant parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, parce qu'on prend beaucoup de risques pour soigner, pour faire au mieux. On a peur de retourner comme début mars, on a peur d'une deuxième vague. On est fatigué psychologiquement", ajoute l'infirmière.