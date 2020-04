Violences urbaines : que s’est-il passé à Rillieux-la-Pape ?

publié le 21/04/2020 à 14:45

Depuis quelques jours des incidents se multiplient dans les quartiers. Quatre personnes ont été arrêtées à Strasbourg, neuf autres en banlieue parisienne et à Rillieux-la-Pape dans le Rhône, des échauffourées ont éclaté lundi 20 avril au soir, entre les forces de l'ordre et plusieurs groupes de jeunes.



Une bonne vingtaine de jeunes ont incendié des poubelles, cassé des abribus, des vitres de bâtiments municipaux et ont harcelé et bombardé les forces de l'ordre de pétards, mortiers et projectiles divers. Des actes graves, "stupides" pour le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet.

L'élu fait d'ailleurs le lien avec l'incident de Villeneuve-la-Garenne, où un motard a été blessé samedi soir, lors d'un accrochage avec la police. "On avait envie, pardonnez-moi le terme, de casser du flic", explique le maire. "On a caillassé des policiers avec la volonté de les blesser tout simplement parce qu'un voyou à Paris, sur une motocross volée, a eu un accrochage avec les forces de police. Mais qu'est-ce que ça vient faire à Rillieux ?", ajoute Alexandre Vincendet.

"Les personnes qui ont fait ça sont des imbéciles, il n'y a pas d'autres mots", insiste-t-il. La police en nombre, rapidement sur place, a réussi à limiter la casse mais elle craint que de pareils incidents ne se reproduisent.