publié le 23/01/2021 à 18:02

Emmanuel Macron s'engage contre les violences sexuelles sur les mineurs. Quelques jours après la publication de milliers de témoignages sur les réseaux sociaux avec notamment le #MeTooInceste, le président a prononcé un discours puissant.

"Des vies brisées dans le sanctuaire d'une chambre d’enfant. Des enfances volées lors de vacances en famille, ou de moments qui auraient dû être innocents et ont conduit au pire. Aujourd’hui, la parole se libère. Grâce au courage", explique Emmanuel Macron face à la caméra.

Il poursuit : "Il nous faut punir les criminels sur leurs actes passés et empêcher toutes récidives", en précisant dans un tweet : "Nous avons allongé le délai de prescription à 30 ans à compter de la majorité. Nous avons durci les contrôles pour les professionnels au contact des enfants. Beaucoup a été fait. Il nous faut faire plus". Emmanuel Macron explique aussi qu'"Il nous faut adapter notre droit pour mieux protéger les enfants victimes d'inceste et de violences sexuelles. C’est un sujet complexe.". Il a ainsi demandé à Éric Dupond-Moretti et Adrien Taquet "de mener une consultation qui devra déboucher rapidement sur des propositions."

"À vous qui vous êtes libérés d’un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésitez, je veux juste vous dire : on est là. On vous écoute. On vous croit. Et vous ne serez plus jamais seuls", conclut le président.