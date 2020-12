publié le 03/12/2020 à 17:13

Après l'agression du producteur noir Michel Zecler, certains sportifs ont pris position contre les violences policières. En tête, les footballeurs Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Le premier avait tweeté "J'ai mal à ma France" en interpellant le ministre de l'Intérieur, et le second avait dénoncé "des violences inadmissibles".

De son côté, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, interrogé au micro de RTL sur le sujet, s'indigne. "Je trouve que certains ont la dignité sélective", a-t-il déclaré. "On peut aussi être particulièrement blessé à ce que représente notre pays, le drapeau français, la France de manière générale, lorsqu'on voit qu'une commissaire de police, désormais, doit avoir une attelle en fer à la place de son bras parce qu'elle prend un pavé [...]. Qu'un major de 50 ans, vous avez vu les images, a été roué de coups à terre et qu'autour de lui, plutôt que de lui porter secours, on prend son téléphone et on filme", a soutenu Gérald Darmanin, en référence à des agents blessés lors d'affrontements en marge d'une manifestation à Paris le 28 novembre. "Je regrette parfois la dérive d'une partie de la société", a ajouté le ministre.

Des dizaines de milliers de personnes avaient défilé le 28 novembre contre la proposition de loi "sécurité globale", amenant le gouvernement à promettre une réécriture du controversé article 24. Lors de cette manifestation, un photographe de l'AFP a également été blessé.