Loi "sécurité globale" : "Je suis à ma place", affirme Gérald Darmanin

publié le 03/12/2020 à 09:23

Fragilisé par des violences policières et la contestation de l'article 24 de la proposition de loi sur la "sécurité globale", Gérald Darmanin joue l'apaisement. "Je suis à ma place", lance le locataire de la place Beauvau, invité à l'antenne de RTL ce jeudi 3 décembre.

Gérald Darmanin se dit "très honoré et fier d'être le ministre de l'Intérieur du pays". "Mon travail, c'est de protéger les Français et d'avoir la confiance du président de la République, du Premier ministre et de la majorité parlementaire", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Intérieur reconnaît des "maladresses" concernant la proposition de loi "sécurité globale". "J'ai été parlementaire et je pense que l'une des qualités qu'Emmanuel Macron a trouvé quand il m'a nommé à Bercy (son ancien ministère, ndlr) est que je suis un élu et je ne respecte rien de plus que les élus au suffrage universel", affirme-t-il.

Sur une idée soufflée par Gérald Darmanin, Jean Castex avait annoncé qu'une commission extérieure allait réécrire le controversé article 24. Cela avait déclenché une bronca au sein de la majorité qui a poussé le Premier ministre à revenir sur sa décision.

"Ce n'est pas très original que le gouvernement demande à une commission de l'aider", maintient le ministre qui estime que "ce qui a le plus choqué" les parlementaires, "c'était de l'apprendre par la presse. Mais pas le fond du problème". "D'une manière générale, ceci est l'écume des choses. Ce qui est important, c'est la mer", ajoute-t-il.