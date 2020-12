publié le 01/12/2020 à 18:47

Gérald Darmanin "est un bon ministre de l'Intérieur". Ce compliment émanant de son prédécesseur à Beauvau vise surtout à calmer la tempête déclenchée par la proposition de loi "sécurité globale".

Invité à l'antenne de RTL ce mardi 1er décembre, Christophe Castaner estime qu'il y a eu "une vraie incompréhension" sur l'article 24 interdisant la diffusion de vidéos montrant les visages des forces de l'ordre lors de manifestations. "Le chemin que nous avions pris n'était pas le bon, parce qu'il a été incompris".

Pour mettre fin à la crise politique qui a touché le préfet de police Didier Lallement et Gérald Darmanin, et a fini par remonter jusqu'à Emmanuel Macron, la majorité a annoncé la réécriture de l'article controversé. Le chef de file des députés La République En Marche a précisé au micro de RTL que la réécriture de l'article sera proposée "avant Noël".



"On ne négocie pas avec la liberté d'expression et encore moins avec la liberté de la presse, a insisté Christophe Castaner. Sur le fond de l'article controversé, l'ancien ministre de l'Intérieur estime que "l'objectif est partagé par tous". Le chef de file de La République En Marche à l'Assemblée nationale assure qu'avec l'article 24, "on aurait vu les vidéos" de l'interpellation de Michel Zecler. "Des actes scandaleux et condamnables", ajoute-t-il.

Quelques jours plus tôt, le mea culpa n'était pourtant pas sur toutes les lèvres. Les tensions se sont intensifiées entre Jean Castex et la majorité après que le premier ministre a proposé à une commission externe et indépendante de réécrire l'article. "C'était une erreur et nous avons corrigé le tir", a expliqué Christophe Castaner en évoquant "une maladresse".