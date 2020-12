publié le 06/12/2020 à 13:02

Marlène Schiappa s'est exprimé sur la situation de la police en France à la suite des récentes polémiques, liées aux violences. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, La ministre déléguée chargée la Citoyenneté estime que les forces de l'ordre ont "bon dos" en France. "Dans le débat public, la police a bon dos. Quand je vois le débat public et ce qu'ils font au quotidien, je vois un grand écart" a-t-elle déclaré.

Si Marlène Schiappa a affirmé qu'il y a "un usage légitime de la force pour maintenir la paix" en France, elle a néanmoins dénoncé les actes de violence commis par les forces de l'ordre, notamment dans l'affaire du producteur passé à tabac à Paris et de l'évacuation de migrants, place de la République.

En ce concerne l'article 24 de la loi sécurité globale, la ministre a expliqué que "l'objectif, c'est dire que nous ne voulons pas de menaces contre les policiers" et déploré que "des pages Facebook menacent des policiers". Elle a cependant estimé qu'il fallait "entendre et écouter" les syndicats de journalistes et les collectifs qui craignent que la loi porte atteinte à la liberté de la presse.