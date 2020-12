Marlène Schiappa est l'invitée du Grand Jury dimanche

publié le 04/12/2020 à 13:00

"En politique, on s'adapte ou on meurt". Marlène Schiappa revendique sa ligne pro-Macron dans un entretien au Monde, publié ce jeudi 4 décembre. Son mari, Cédric Bruguière, déclare au journal : "Marlène est clivante parce qu’on la remarque tout de suite, et elle cherche toujours à agir. Ça peut plaire… Ou pas…".

Une façon de décrire le personnage politique de la ministre déléguée à la Citoyenneté. Elle assume sa ligne macroniste. "Je suis au service du président. Avant le remaniement, j’étais plutôt partie pour un ministère élargi de la famille. Mais le président m’avait dit depuis plusieurs mois qu’il souhaitait que je prenne de l’envergure politique", explique-t-elle.

L'ancienne secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes est l'une des membres du gouvernement les plus actifs sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter. "Twitter, c’est important pour moi. La courbe du buzz est primordiale pour faire émerger les sujets, repérer des choses qui se passent. Passer du temps sur Twitter m’a aussi permis de supprimer des vidéos de viols collectifs d’une jeune fille", indique-t-elle.

Quant aux critiques sur l'ambiance au sein de son équipe ministérielle, Marlène Schiappa répond au Monde, se tournant vers son conseiller : "Toi, Mathieu, qui es là depuis la première heure, tu as trouvé qu’il y avait une ambiance très dure ? Tu es secoué ? Tu es perturbé ? Tu veux qu’on appelle la médecine du travail ?". Réponse de Mathieu Pontécaille : "C’est une ambiance qui est exigeante, sous tension permanente. Mais on ne travaille pas dans une ONG. Il y a une ministre qui veut aller vite et avoir des résultats".

