Darmanin à l'intérieur : "Il est là pour nous défendre", estime SGP police

il est là pour nous défendre, améliorer notre quotidien et rompre cette fracture qui existe entre la police et une part minoritaire de la population ainsi que de la classe politique", selon Yves Lefebvre, secrétaire du syndicat SGP police FO.

publié le 09/07/2020 à 04:20

Le 8 juillet, Gérald Darmanin recevait les syndicats de policiers, remontés depuis des semaines par les propos de son prédécesseur, Christophe Castaner, sur la "tolérance zéro contre le racisme dans la police". L'abandon de la clé d'étranglement comme méthode d'interpellation n'est pas passée non plus.

Des policiers satisfaits d'avoir un nouvel interlocuteur donc, à l'image d'Yves Lefebvre, secrétaire général d'Unité SGP Police FO : "C'est quelqu'un de beaucoup plus cartésien que Christophe Castaner. Gérald Darmanin entend poursuivre les grands chantiers en cours, au premier rang desquels la réorganisation de la police nationale et le livre blanc, qui pour moi n'est encore qu'un livre rempli de pages blanches".

"En passant les grilles de la place Beauveau, on ne devient pas automatiquement flic. Darmanin l'assume pleinement, il est là pour nous défendre, améliorer notre quotidien et rompre cette fracture qui existe entre la police et une part minoritaire de la population ainsi que de la classe politique", a conclu Yves Lefebvre, au micro de RTL.