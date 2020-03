publié le 09/03/2020 à 18:55

Vikash Dhorasoo, ex-footballeur et candidat aux élections municipales à Paris (il est tête de liste dans le XVIIIe arrondissement avec le mouvement "Décidons Paris"), défend une politique de gauche. Il se décrit lui-même comme "un enfant du système social français" et s'engage pour renvoyer l'ascenseur. C'est en ce sens qu'il veut à tout prix "conserver" et "protéger" ce système social.

Selon lui, aujourd'hui, "la politique d'Emmanuel Macron est en train de casser notre système social : les retraites, l'hôpital public, l'école publique… Il va falloir être riche pour se soigner, pour s'éduquer, pour vieillir. Et ça c'est dramatique".

Vikash Dhorasoo, auteur de L'engagement expliqué à ma fille et ses potes du quartier (Ed. du Seuil) estime qu'Emmanuel Macron "est un président très à droite, néolibéral, et au service du capitalisme". "Il a pris aux pauvres pour donner aux riches. Hollande avait commencé et lui il poursuit le travail."

Au micro de RTL Soir, Vikash Dhorasoo le dit clairement : il n'aime pas tout ce qui est "macroniste". Il est par exemple "contre Villani qui était récemment un élu macroniste". Et trouve qu'Édouard Philippe est "un très mauvais maire du Havre", la ville où il a grandi et a été formé comme footballeur.