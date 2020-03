publié le 05/03/2020 à 12:33

J-10 avant le premier tour des municipales. Le premier débat organisé entre les sept candidats à la mairie de Paris a eu lieu ce mercredi 4 mars, sur LCI. Au programme : sécurité, propreté, mobilité... Danielle Simmonet, la candidate La France Insoumise (LFI), a d'ailleurs proposé un vélo, en cadeau, pour chaque adolescent.

"Offrir un vélo, à chaque jeune, à ses 16 ans, c'est 5 millions d'euros", préconise la candidate LFI. Finalement, si vous comparez la privatisation des parkings municipaux, c'est 40 millions d'euros de bénéfices nets pour une entreprise comme Indigo (ex Vinci Park). Si vous remunicipalisez, vous faites énormément d'économies", ajoute-t-elle.

Interrogée sur la gratuité des transports en commun, elle répond : "C'est un autre ordre de grandeur. Mais combien vous évaluez les 2.500 morts prématurés par an à cause de la pollution ? On a très peu de temps devant nous", poursuit-elle. "Oui, il faut rendre les transports en commun gratuits, faire la révolution de la ville cyclable. Mais il faut aussi se poser la question de la place de Paris dans la métropole et c’est hélas un débat très peu abordé", dénonce-t-elle.