Vacances d'été : comment optimiser et prolonger son bronzage ?

Les vacances d'été ont démarré pour certains et certaines. C'est le moment de se reposer, pratiquer des activités estivales, profiter de ses proches et se faire plaisir.

Randonnée, sports nautiques, balades paisibles ou farniente, toutes nécessitent néanmoins une précaution particulière, à savoir celle à l'exposition au soleil. Dans tous les cas, il faudra peaufiner sa préparation et avoir les bonnes pratiques pour avoir le meilleur bronzage possible.

En effet, quelle que soit l'activité, le soleil risque d'être présent et ses effets restent identiques sur une randonneuse autant que sur un plagiste patenté. Dans chaque cas, il faudra penser à protéger sa peau contre l'agression des rayons UV, la préparer en amont, lui administrer les soins adaptés et adopter un certain nombre de (bonnes) habitudes pour non seulement éviter les désagréments du soleil, mais aussi entretenir ce teint hâlé une fois de retour au bureau.

Préparer sa peau avant les vacances

Des gommages de peau, en douceur, doivent être effectués en amont des séances de bronzage. Il suffit de masser le visage une fois par semaine et le corps pas plus de trois fois (hors peaux sensibles), avec des gestes délicats, pour éviter les rougeurs. En complément, une hydratation est nécessaire, car avec la chaleur la peau s'assèche et les pores se dilatent.

Mais il n'y a pas que le traitement externe qui doit être l'objet de votre attention. Ainsi l'alimentation est un facteur important pour un bon et beau bronzage. Poissons gras (saumon, maquereau...), légumes riches en vitamines et fruits seront autant d'alliés pour un teint hâlé qui tiendra plus longtemps, et qui surtout sera de qualité et sans agression de l'épiderme.

Choisir la bonne crème solaire

Indispensable à un bronzage responsable, la crème de protection solaire n'est pas une option mais une obligation. En effet, elle va protéger des brûlures dues à l'exposition directe au soleil et des conséquences qu'elles peuvent avoir à court terme et à plus long terme (cancer de la peau). Il convient alors de choisir la bonne crème pour la bonne peau.

Si la peau est très claire (albinos, roux, blonds), il faut protéger la peau avec le plus haut indice, préconise la société des dermatologues de France. Une crème indice 50 doit être soigneusement appliquée, de manière récurrente de préférence toutes les deux heures. Pour les phototypes un peu plus foncés, une crème à l'indice 20 ou 30 est préconisée. Là encore, il faut une application récurrente, toutes les deux heures.

Attention à ne pas oublier d'appliquer de la crème avant de sortir si on doit marcher au soleil, et en prendre une résistante à l'eau pour ne pas risquer de coup de soleil en se baignant.

Bien doser son exposition au soleil

Un bronzage efficace est un bronzage régulier et sans excès. Il faut alors bien doser les heures d'exposition. Les dermatologues de France recommandent de ne pas s'exposer entre midi et 16h, les rayons du soleil étant très agressifs à ses heures. De plus, il ne faut pas excéder une heure de bain de soleil par jour, de préférence le matin ou en fin d'après-midi pour bénéficier de la filtration des UV par l'atmosphère.



Pour éviter les brûlures et irritations, les médecins préconisent de ne pas s'exposer "après l'application de produits parfumés ou lors de la prise de certains médicaments photosensibilisants (demander conseil à son médecin ou à son pharmacien)". De même, pour un bronzage qui durera longtemps, et donc un bronzage dans les meilleures conditions, il faut veiller à bien s'essuyer afin d'éviter les gouttelettes d'eau qui ont "un effet réfléchissant favorisant les coups de soleil et amenuisant l'efficacité des produits solaires", selon les dermatologues.