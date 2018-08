DIAPORAMA - Les images de la piscine d'Emmanuel et Brigitte Macron à Brégançon

Emmanuel et Brigitte Macron espèrent ainsi rester à l'abri des paparazzi

publié le 02/08/2018 à 13:11

Elle semble prête pour l'arrivée d'Emmanuel et Brigitte Macron. Vendredi 3 août, le couple présidentiel se rend au fort de Brégançon pour la coupure estivale, loin des scandales qui agitent le monde du pouvoir ces dernières semaines. Ils pourront profiter en toute tranquillité de la piscine polémique construite dans la résidence d'été de la présidence.



Le bassin hors-sol a été photographié par des journalistes survolant le fort classé aux Monuments historiques et qui se situe dans le Var.

Il s'agit d'une piscine hors-sol, qui aurait coûté environ 35.000 euros. Une somme prélevée sur le budget total consacré à la rénovation et l'entretien du fort de Brégançon, qui, lui, est de 150.000 euros par an. Elle est démontable, profonde de 1,20 mètre et longue de 10 mètres sur 4, précise le JDD.



Vendredi, Theresa May et son époux sont attendus à Brégançon par le couple Macron. L'occasion pour la Première ministre britannique de tester cette petite nouveauté du fort.