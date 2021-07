Vacances d'été : quelles sont les destinations choisies par les ministres ?

Le Premier ministre Jean Castex, les ministres de la Santé et de l'Économie Olivier Véran et Bruno Le Maire, le 15 octobre 2020 en conférence de presse.

Au programme de ce mercredi, un dernier Conseil des ministres un peu particulier avant la coupure estivale. Emmanuel Macron est actuellement à l'autre bout du monde, en Polynésie française, il va présider ce Conseil en visioconférence. Les vacances du gouvernement vont ensuite pouvoir commencer, mais difficile de lever le pied en pleine crise sanitaire, cette année encore, les ministres ont reçu des consignes assez strictes.

Une circulaire a été envoyée à tous les ministres. Elle indique qu'ils doivent rester joignables et choisir "une destination compatible avec leurs responsabilités". Ce sera en clair un mois d'août en France. Bruno Le Maire est attendu comme d'habitude au Pays basque, Roselyne Bachelot sera également dans le Sud-Ouest. L'autre coin à la mode, c'est la Corse, où Marlène Schiappa ou encore Élisabeth Borne, la ministre du Travail prendront leurs quartiers.

On a connu des ambiances plus joyeuses avant de partir en vacances. Un conseiller ministériel avoue : "On se prépare à un été pourri". Quatrième vague, variant delta, vaccination, Olivier Véran, ministre de la Santé espère pouvoir se rendre quelques jours en Provence mais il va continuer les déplacements de terrain tout comme le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal qui sera de sortie entre deux escales près d'Ajaccio ou dans le Luberon.

Signe que tout est envisagé même le pire, deux Conseils de défense sanitaires sont déjà dans les tuyaux pour ce mois d'août. Emmanuel Macron les dirigera en visioconférence depuis le Fort de Brégançon.