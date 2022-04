Présidentielle 2022 : Macron veut instaurer l’alternance et l’apprentissage dès la 5e

Emmanuel Macron était à Fouras en Charente-Maritime ce jeudi 31 mars. À dix jours seulement du premier tour de la présidentielle, le président-candidat est retourné sur le terrain pour un très long bain de foule durant lequel il a été interpellé par un restaurateur. "J'ai toutes les difficultés du monde pour embaucher du personnel. Qu'est-ce que vous comptez faire ?", lui demande-t-il.

"Un, ce qu'on veut faire, c'est aussi ce qu'on a commencé avec la réforme de l'assurance chômage, pour que les gens qui sont demandeurs de droits, quand il y a des emplois vacants, qu'on les oriente", répond le président de la République. "Deux, former. Parce que si vous avez besoin de formation, on a mis un paquet pour former justement sur ces métiers là où il y a des besoins", poursuit-il.

"Trois, on a besoin de faire mieux connaître vos métiers et donc alternance et apprentissage et orientation dès la 5e pour faire connaitre ces métiers", propose encore Emmanuel Macron.