Marine le Pen a investi le jeune Jordan Bardella, 23 ans seulement, comme tête de liste aux élections européennes. L'ancienne candidate à la présidentielle a affirmé que "le Rassemblement national est le parti de la jeunesse". Venu en plateau, ce jeune homme représente le "renouvellement du parti", selon sa présidente elle-même. Mademoiselle Jade a ensuite souligné qu"on "ne voyait pas vraiment le changement avec la génération précédente. À part le prénom peut-être". Marine le Pen a laissé entendre un renouvellement de ses adhérents... et de leurs prénoms : "Je reviendrai avec des colistiers de Jordan, Kévin, Kimberley, Mattéo et Dylan".



Depuis le début de l'année, le "Jour du Seigneur", la plus ancienne émission du Paf a changé de formule avec des rendez-vous, désormais animés par des journalistes. Laurent Ruquier a passé le casting mais n'a pas été retenu. La faute à des blagues à répétition : "On va recevoir l'abbé Chamelle, l'abbé Bêtequimonte ainsi que le père Colateur et le père Idural". Le présentateur va même plus loin en invitant des religieuses comme la mère Cedes et des orthodoxes : " le pope Corne et le pope Otin".

Jean-Pierre Foucault n'est lui aussi, pas parvenu à faire l'affaire. Le célèbre animateur de TF1 a voulu s'inspirer de son émission phare "Qui veut gagner des millions?" en la remplaçant par "Qui veut gagner un goupillon?". Les règles sont les mêmes, le candidat a quatre propositions de réponses pour chacune des questions. Dès la première, Jean-Pierre Foucault met en difficulté sa candidate : "En l'an 33, Jésus est descendu par un trou, réponse A, par dessous, réponse B, par toutou, réponse C ou par minou, réponse D". Si Ghislaine tente la réponse B, l'animateur la réprimande : "La bonne réponse était Jésus est descendu par minou. Quel dommage vous êtes excommunié". L'émission est donc toujours à la recherche de son présentateur.