Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Luc Mélenchon et l'inspecteur Colombo

publié le 20/01/2019 à 10:07

Jean-Luc Mélenchon était contrarié par une théorie du complot menée contre lui, où tout le monde essaye de l'atteindre. "C’est quoi cette caméra au plafond qui clignote ? Non seulement, tu m’as mis sur écoute mais en plus, tu me filmes, c’est ça ?".



Alors qu'on lui signifie que c'est une simple caméra de surveillance, le président de la France Insoumise va même plus loin : "Et voilà ! On me surveille ! Je suis sûr qu’elle est reliée au bureau du dictateur Macron et que c’est un de ses sbires qu’est venu l’installer". Avant d'aller même plus loin en se montrant presque paranoïaque : "Mais bien sûr ! Répète à tous tes petits camarades journalistes à la solde du grand capital que Mélenchon se ballade avec un entonnoir sur la tête. Vas-y ! Envoie-moi à l’asile !".

Après une semaine de procès, aucune peine n'a été requise contre le cardinal Barbarin qui comparaissait pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineur. En attendant la décision du tribunal de Lyon, le lieutenant Colombo continue son enquête. "Excusez moi m'sieur, y'a un pti détail qui me trotte dans la tête et qui me chiffonne dans cette affaire de scout m'sieur", déclare l'inspecteur.

"Excusez moi lieutenant mais il est tard et je dois réviser mon catéchisme. Je crois que j'ai déjà dit au tribunal que je n'étais au courant de rien", lui répond le cardinal.